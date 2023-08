Cade su una buca e si ferisce: donna trasportata in ospedale

Stamattina in via Cairoli arteria importante che collega il Corso Garibaldi a Via Arenaccia è caduta un'anziana signora nei pressi di un dissesto stradale. È stata trasportata in ospedale dal 118 che è prontamente intervenuto.

"Le strade della municipalità in particolare quelle che hanno il manto stradale in basolato sono un vero colabrodo. Ci sono dissesti, buche e dissesti ovunque. È difficile risolvere queste criticità è la risposta degli Uffici competenti comunali" dichiara Enrico Cella.

"Ci sono stati lunghi anni di abbandono e ancora a tutt'oggi la situazione non è migliorata. La società preposta alla messa in sicurezza delle strade ciò la Napoli Servizi e gli Uffici tecnici Municipali più volte sollecitate per la mancanza di personale non riescono a sopperire alle tante richieste di intervento. Intanto la gente cade, si fa male e poi il comune di Napoli deve risarcire. Sarebbe più utile intervenire con un progetto straordinario e ordinario per sanare queste problematiche. Per non parlare del disagio patito dai diversamente abili in carrozzella che sono costretti. Si chiede al Sindaco Gaetano Manfredi di prendere a cuore tale richiesta così da poter in seguito evitare altri incidenti e dare più serenità ai disabili e anziani che hanno altre problematiche quotidiane da risolvere", conclude.