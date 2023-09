Grave incidente stradale per la 'Figlia del Presidente' e per il marito: "Estratti dalle lamiere"

Brutto incidente stradale per Maria Cacialli, la "Figlia del Presidente", titolare della nota pizzeria situata in via del Grande Archivio a Napoli. La donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale e sottoposta ad un delicato intervento chirurgico al pneumotorace.

L'incidente che ha visto coinvolti lei ed il marito è avvenuto sulla Roma-Napoli quando un'automobile ha tamponato la vettura sulla quale viaggiavano.

Maria Cacialli: "Ce la caveremo"

"Abbiamo sbattuto contro il guardrail e ci hanno estratti dalle lamiere", ha raccontato dal letto di ospedale con un video su Tik Tok la titolare della pizzeria, ancora turbata per quanto accaduto. "Io mi sono rotta quattro vertebre del collo e quattro costole, e mi hanno operato d'urgenza per pneumotorace, si era formata aria attorno ai polmoni che andava subito tolta. Mio marito sta peggio, ma ce la caveremo come sempre. Grazie a tutti per i messaggi", ha concluso.

Tanti i messaggi in queste ore di pronta guarigione per la coppia.