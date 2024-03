Fabio morto in un incidente stradale, proclamato il lutto cittadino per la scomparsa del 23enne

Sabato 2 marzo ci saranno i funerali di Fabio Buoninsegni, il giovane arbitro che ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto dopo una trasferta calcistica.

Il sindaco di Quarto, sua città natale, Antonio Sabino ha pubblicato una nota al riguardo, annunciando il lutto cittadino: "L’improvvisa scomparsa, in un tragico incidente stradale, del nostro giovane concittadino Fabio Buoninsegni, ha gettato tutta la comunità quartese in un profondo stato di dolore. Per permettere a tutta la città di tributargli l’estremo saluto, è stato istituito il lutto cittadino. Sarà possibile abbracciare la famiglia Buoninsegni e salutare Fabio durante la camera ardente dalle 13 alle 14 presso la Chiesa del Divino Maestro dove alle 14.30 si svolgeranno i funerali. Predisposta l’esposizione a mezz’asta delle bandiere e l’invito ai commercianti è quello di abbassare per 10 minuti (dalle 14.30 alle 14.40) le saracinesche in segno di lutto. La famiglia di Fabio Buoninsegni ringrazia tutti per la dimostrazione di affetto e la sentita partecipazione al loro dolore. Per omaggiare il ricordo di Fabio si dispensa dai fiori e si chiede, per chi lo volesse, una donazione a favore dell'Associazione 'Centro educativo Regina della pace', causale progetti Fabio Buoninsegni. Sarà nostra cura condividere con tutti voi ciò che verrà realizzato seguendo sogni, ideali e progetti del nostro amato Fabio che infondeva energia e amore in tutto ciò che faceva".

L'incidente

Il 23enne era rimasto coinvolto in un incidente sabato 17 febbraio sull’Autostrada A1. Lo studente di giurisprudenza e arbitro di calcio stava ritornando a casa dopo aver diretto una partita di Prima Categoria nel salernitano.

Numerosi i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia nelle ore dopo la notizia del decesso per ricordare il 23enne scomparso. “L’Associazione Italiana Arbitri è in lutto per la scomparsa di Fabio Buoninsegni della Sezione di Napoli. Il giovane collega è rimasto vittima di un incidente stradale mentre rientrava a casa dopo aver diretto una partita di Prima Categoria. Tutta l’AIA, con il Presidente Carlo Pacifici, il Vice Alberto Zaroli, il Comitato Nazionale, il Presidente del CRA Campania Stefano Pagano, il Presidente della Sezione di Napoli Fabio Maresca e tutti i 32 mila arbitri italiani, si uniscono al dolore e si stringono attorno alla famiglia di Fabio”, si legge.

Sgomento nel calcio campano, la LND Campania aveva anche disposto un minuto di raccoglimento per tutte le gare previste nel fine settimana successivo all'incidente: “Una terribile tragedia. Il Presidente del C.R. Campania FIGC LND Carmine Zigarelli, il Consiglio direttivo e il Comitato tutto, sono profondamente addolorati per la tragica scomparsa dell’arbitro ventitreenne Fabio Buoninsegni. Ci stringiamo affettuosamente ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Buoninsegni e al CRA Campania”.