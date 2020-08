Tragico incidente stradale nel giorno di Ferragosto: muore una mamma napoletana

Tragedia di Ferragosto in Veneto, dove una giovane mamma originaria di Napoli, Barbara Palumbo, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Ca' Noghera. La donna, che viveva con il marito e i figli nel Lazio, si trovava in Veneto per le vacanze estive.

Violento l'impatto tra un camion e l'auto, a bordo della quale viaggiavano la donna, il marito e due figli, rimasti feriti.

I figli e il papà sono stati trasportati all'ospedale dell'Angelo. L'uomo e il figlio maggiore - come riferisce VeneziaToday - non sono in condizioni gravi. Il più piccolo invece, con una situazione più complicata, è stato trasferito al Pronto soccorso di Padova, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, il Suem 118 e la polizia locale.

Grande la commozione espressa sui social da parenti ed amici della donna.

