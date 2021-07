Tragico incidente sulla Domitiana: muore nonna, nipotino trasportato al Santobono

Il tragico impatto è avvenuto nella zona di Mondragone. Per la donna non c'è stato nulla da fare

Un tragico incidente stradale si è consumato quest'oggi sulla Domitiana, nella zona di Mondragone, dove una donna ha perso la vita dopo l'impatto con un camion che trasportava alcune casse d'acqua.

La donna - come racconta Casertanews - era a bordo di una Fiat Panda insieme ai nipotini, una bambina ed un bambino, quando per motivi in corso di accertamento ha impattato violentemente contro un camioncino che viaggiava in direzione opposta. Fatale lo scontro frontale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto i tre occupanti dalla Panda, e il 118. Le condizioni della donna sono apparse da subito gravi e nonostante la corsa in ospedale, è deceduta poco dopo. La bambina non avrebbe riportato conseguenze, mentre il bambino è stato trasferito presso l'ospedale Santobono di Napoli.

Sul posto sono giunti i Carabinieri che indagano per accertare la dinamica dell'incidente.

