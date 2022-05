Travolta da un tir mentre va a lavoro: Ausilia è morta a 58 anni

Lutto a Vico Equense per la tragica morte di Ausilia Apuzzo. La donna, questa mattina, è stata travolta da un tir mentre si stava recando a lavoro. Una tragedia che ha lasciato senza parole amici e parenti che ricordano Ausilia come una persona solare, sempre disponibile e una gran lavoratrice. Sono tanti, infatti, i messaggi per lei che in queste ore stanno circolando sui social.

Inutili i soccorsi

La 58enne si trovava su Corso Italia, nel vicino comune di Sant'Agnello, nei pressi della Chiesa dei Santi Prisco e Agnello, quando è stata travolta da un tir. La dinamica dell'incidente non è stata ancora chiarita, ma l'impatto è stato tremendo. Il tir, alla cui guida c'era un 31enne avellinese, ha travolto la povera Ausilia, uccidendola sul colpo. Sul posto sono giunti i Carabinieri, la Polizia Locale e il 118 che, però, non ha potuto fare altro che costatarne il decesso. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine che hanno interdetto per diverse ore la zona, in attesa del magistrato.

"Un altro angelo volato in cielo troppo presto"

La notizia della morte di Ausilia, come detto, ha raggiunto in poco tempo la sua cittadina. Sono tanti i messaggi per lei. Annamaria, ad esempio, scrive: "Ausilia Apuzzo ..un altro angelo volato in cielo troppo presto e in un modo assurdo ..". O, ancora, c'è il messaggio di Sara: "Cara Ausilia... Oggi mi ha fatta fare una cosa che non volevo mai aver dovuto fare. Dire a mamma l'accaduto... so quanto lei tiene a te, non vi vedevate spesso ma il legame era solido, ne avete passate tante insieme... ho dovuto trovare il modo anche se in questi casi purtroppo non c'è... E l'ho vista impietrirsi, ed esplodere dentro, le abbiamo dato un duro colpo... Un bacio nel vento ovunque tu stia andando..spero in un posto migliore di qui. Ti vogliamo bene unica Ausilia Apuzzo .".