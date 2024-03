Travolta da una moto mentre attraversa sulle strisce: Alessia lotta tra la vita e la morte

Versa ancora in gravi condizioni la 43enne che ieri mattina è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali al corso Vittorio Emanuele, all’altezza del civico 118. Alessia V. di 43 anni si trovava a piedi in corso Vittorio Emanuele quando, in direzione di Arco Morelli, è stata centrata da una moto Triumph 2500 guidata da un uomo di 53 anni.

Trasportata al Cardarelli, la 43enne è ricoverata in codice rosso in prognosi riservata. La patente del centauro è stata ritirata e la moto sequestrata. A indagare sul caso, la sezione infortunistica della Polizia municipale. "La strage infinita nella strafottenza generale - dichiara il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli - dei pedoni vittime costanti di delinquenti della strada che guidano come selvaggi, non hanno assicurazioni, vanno a tutta velocità e si fanno anche i video. Purtroppo ad oggi nella gran parte dei casi i carnefici l'hanno fatto franca non facendo neanche un giorno di galera mentre le famiglie delle vittime sono state abbandonate al proprio destino."