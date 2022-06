Donna investita mentre attraversa la strada: paura a pochi passi dal Centro

Paura ieri a Napoli al Corso Amedeo di Savoia dove una donna è stata investita da un’auto mentre era intenta ad attraversare la strada. Dopo l'impatto il conducente del veicolo si è subito fermato per prestare soccorso. La donna, che non è in pericolo di vita, ha riportato solo lievi ferite.

La denuncia, con tanto di foto, arriva da una residente che sui social scrive: "Corso Amedeo di Savoia l'ennesima persona investita, nessuno ci tutela rischiamo la vita ogni giorno per attraversare . Consiglieri , ragazzi che vogliono dare una voce per questa città solo per farsi pubblicità vi dico che non servite, ritiratevi e toglietevi da mezzo . La signora investita abita nel mio palazzo fortunatamente non è in pericolo di vita l'autista si è fermato per prestare soccorso ".