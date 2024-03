Donna investita con la figlia di 8 mesi: la piccola trasportata d'urgenza al Santobono

Madre e figlioletta di 8 mesi investite: pirata fugge via. È quanto accaduto nella serata di mercoledì 27 marzo, in via Novelli a Marcianise . Un'auto, su cui sono in corso accertamenti, ha investito una madre con la bimba di 8 mesi che aveva con sé.

L'impatto violento, come riporta CasertaNews, ha fatto sobbalzare la bimba sull'asfalto sotto gli occhi sgomenti dei passanti che hanno allertato i soccorsi. Sul posto è giunta immediatamente una unità del 118 che ha soccorso la madre con la figlioletta, trasportata d'urgenza presso il nosocomio Santobono di Napoli. Le indagini sono affidate agli uomini della locale polizia municipale. Al vaglio le telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino e private per risalire al responsabile.