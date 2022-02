Contromano sulla Domiziana travolge un'auto con due ragazze: una è grave

Scontro sulla SS Quater, poco dopo l'uscita per Castel Volturno, in direzione Roma, intorno alle ore 22 di ieri. Un immigrato africano alla guida di una Peugeot 307 ha imboccato contromano lo svincolo d'uscita centrando in pieno frontalmente una Pegeout 107 con alla guida due giovani di Castel Volturno.

L'immigrato è uscito dal veicolo e si è dileguato nelle campagne limitrofe, come riporta Anna Grippo su Casertanews.it. I passanti hanno chiamato subito i soccorsi. Le due ragazze, una residente a Giugliano e l'altra a Castel Volturno, sono state affidate alle cure dei sanitari del 118, dopo il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco.

La ferita più grave è stata trasportata d'urgenza presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

Sul posto anche le forze dell'ordine.