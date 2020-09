Incidente stradale sulla Domitiana, quattro feriti (uno grave): chiusa la statale in direzione Roma

La statale 7 Quater ''Via Domitiana'' è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione nord/Roma per un incidente avvenuto all'altezza di Monterusciello.

Coinvolti due veicoli poi sequestrati. Quattro i feriti. Uno è ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

La chiusura si è resa necessaria per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di rilievo dell'incidente. Il traffico è temporaneamente indirizzato in uscita allo svincolo di Monterusciello Sud. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'Ordine.

AGGIORNAMENTI

Il traffico è tornato regolare sulla Domitiana poco dopo le ore 10.00.