Campania maglia nera per gli incidenti stradali: “È un bollettino di guerra”

Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, ma anche la Campania "con strade sporche e abbandonate, sono le regioni dove il numero dei sinistri e delle vittime è sempre più alto". Lo ricorda in una nota, l'associazione Noiconsumatori.it in occasione della giornata mondiale delle "vittime della strada", che si celebra oggi. Le statistiche e gli ultimi rapporti dell'Istat, dice il presidente dell'associazione Angelo Pisani, "assomigliano a un bollettino di guerra: nel 2022 sono decedute oltre 3.260 persone, mentre i feriti sono stati oltre 230.568 e gli incidenti stradali censiti ben 174.467

. Tutti numeri resi noti per difetto e in crescita rispetto agli anni precedenti" e tra i comportamenti errati alla guida, continua, "si confermano come più frequenti la distrazione spesso per uso di apparecchi elettronici come anche la semplice sigaretta , il mancato rispetto della precedenza, la velocità troppo elevata, in maggioranza l'uso del cellulare. "Si punta e si investe poco - sottolinea Pisani - anche sull'educazione stradale nelle scuole dove di potrebbe aprire gli occhi ai più giovani". L'associazione sottolinea anche un altro aspetto che, "si chiama attenzione e sviluppo su sicurezza stradale passiva: infatti spesso proprio i difetti e ostacoli della strada sono trampolino e concausa di incidenti gravissimi".