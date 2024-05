Paura in centro: autocompattatore colpisce pilone, crolla impalcatura

Paura all'alba a Giugliano, tra via Vittorio Veneto e via Dante Alighieri, dove un autocompattore della nettezza urbana ha urtato un'’impalcatura, provocandone il crollo. L’incidente è avvenuto tra le 4 e le 5 di oggi. Sembra non ci siano feriti anche se l'operatore alla guida del mezzo è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Il veicolo della Tecnoservice, impegnato nel servizio di raccolta rifiuti, avrebbe urtato il pilone del ponteggio. La struttura è crollata, collassando proprio sul mezzo. Grande paura in zona per il forte boato. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che, dopo i rilievi del caso, ha avviato le indagini. Traffico in tilt in zona pèer doverse ore.