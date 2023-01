Tragedia lungo corso Vittorio Emanuele: schianto fatale per un centauro

Un incidente mortale si è verificato la scorsa notte lungo corso Vittorio Emanuele all'altezza dell'istituto Pontano, verso l'una.

Una persona, alla guida di un mezzo a due ruote, ha perso la vita in seguito allo schianto con un'auto, una Panda. Si tratta di un 20enne dello Sri Lanka. Per il passeggero della stessa nazionalità, di 18 anni, immediato ricovero in ospedale.

Il conducente della Panda, 20 anni, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

Al momento non è nota la precisa dinamica di quanto avvenuto. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Napoli.