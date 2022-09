Si attende la fine dei rilievi e la rimozione delle vetture incidentate per liberare la strada e ripristinare la viabilità.

Ferita una donna, portata via in ambulanza. le sue condizioni sembrano serie.

Mega incidente sulla discesa per Coroglio poco prima dell'ora di pranzo. Tre le automobili coinvolte. Traffico in tilt con code chilometriche.

Maxi incidente a Coroglio, traffico in tilt: una donna portata via in ambulanza