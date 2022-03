Incidente in autostrada. Il ricordo dei due fratelli morti: “Cuore nobile e buono”

Tutta la città di Castellammare di Stabia è in lutto per la scomparsa dei fratelli Vittorio e Pietro Verone. La notizia dell'incidente che ha stroncato la loro vita ha fatto immediatamente il giro della città e delle zone limitrofe. Struggenti i ricordi delle vittime che si sono succeduti su Facebook. È il caso dell'ex consigliere comunale, Andrea De Martino, che ha voluto ricordare i due conosciuti perché erano uno, Vittorio, un ex direttore di banca in pensione e presidente del Lions Club locale, e l'altro, Pietro, un ex funzionario del comune.

“Siete stati parte importante della mia crescita - scrive il nipote Andrea Di Martino, ex consigliere comunale - abbiamo trascorso insieme tante vacanze e tanti momenti di convivialità. Ricordo di voi solo gentilezza ed attenzioni, in un mondo che diventava sempre più distratto, nei momenti importati c'eravate”.

Gli ha fatto eco anche Ciro Moccia, imprenditore della pasta di Gragnano. “Un carissimo vero amico di mio padre, dal cuore nobile e buono, un signore d'altri tempi. Caro Vittorio sono sicuro che sei li con lui ed anche i tuoi figli potranno essere fieri di aver avuto un padre come te per sempre. Ti ho voluto e vorrò sempre bene”. Era proprio di Gragnano un'altra persona rimasta ferita nell'incidente. Alla guida della Range Rover Discovery c'era un istruttore di tiro della Polizia che viaggiava insieme al cognato proveniente proprio da Gragnano.