Contromano in autostrada, il video dell'auto che sfreccia sulla Napoli-Roma

Un uomo in stato confusionale ha imboccato l'autostrada A1 contromano, poco prima dello svincolo Asse Mediano - Afragola - Acerra in direzione Caserta.

Tragedia sfiorata, dopo l'incidente mortale dello scorso weekend in cui hanno perso la vita tre persone, tra cui due fratelli di Castellammare di Stabia.

Il guidatore sbadato è stato fermato dalla polizia stradale.

Il fatto è accaduto alle 15.20 circa. Come si vede nel video di Casertanews, il guidatore, poi si scoprirà un anziano in stato confusionale alla guida di una Citroën, è stato avvistato mentre imboccava contromano lo svincolo Asse Mediano - Afragola - Acerra e prendeva la direzione per Caserta. Partita la segnalazione, gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Napoli Nord dopo soli 7 minuti lo hanno intercettato e fermato, scongiurando il peggio.

I poliziotti hanno cercato di ripristinare la calma, evitando un imminente pericolo per gli automobilisti.