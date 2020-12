Incidente stradale, muore a 21 anni Vincent Castagna: era diventato papà tre mesi fa

Non si placa il lutto per la scomparsa di Vincent Castagna, 21enne di Forio, morto nell’ospedale di Nocera Inferiore dove era ricoverato da 9 giorni per un grave incidente stradale avvenuto nella zona di Campagnano a Ischia Porto. Fatale per il giovane, già padre di una bellissima bambina di soli tre mesi, l'incidente in scooter. Vano il tentativo di ricoverarlo prima al Rizzoli e poi di trasferirlo in elicottero in codice rosso nell'ospedale di Nocera più attrezzato per casi del genere.

Vincent nonostante la giovane età aveva un lavoro ed era molto stimato da tutti.