Genny muore in un incidente stradale: "Piangiamo la tragica perdita del nostro alunno"

"L’intera comunità del Liceo De Carlo piange con grande dolore la tragica perdita di uno dei suoi alunni, Gennaro Nappa. Siamo vicini alla sua famiglia in questi momenti di estrema sofferenza di fronte a un evento che non si riesce a accettare. Ciao Gennaro. La tua Preside Carmela Mugione". E' forte il cordoglio in tutta Qualiano per la morte di Gennaro Nappa, il 16enne rimasto vittima di un incidente stradale in via Consolare Campana nella notte tra venerdì e sabato. Genny frequentava il Liceo Scientifico Linguistico Statale "Agostino Maria De Carlo" ed era un ragazzo stimato da tutti.

La dinamica dell'incidente

Coinvolti nell'incidente stradale anche altri due ragazzi di 18 e 19 anni, trasportati in ospedale. Le loro condizioni di salute non destano preoccupazione. L'Audi nera con i tre ragazzi a bordo si è ribaltata su se stessa dopo un sorpasso ad una Fiat Panda.