Auto travolge moto: muore 26enne napoletana

Tragico incidente stradale nella zona di Ateleta a L'Aquila, lungo la statale 652. Una 26enne napoletana, Floriana Carannante, ha perso la vita. Il conducente di un'auto avrebbe travolto la moto sulla quale viaggiava la ragazza, facendo perdere le proprie tracce dopo l'incidente.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri di Ateleta e di Castel di Sangro. La 26enne non ce l'ha fatta, mentre il ragazzo che viaggiava con lei in moto è stato ricoverato in ospedale de L'Aquila, ma le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione.