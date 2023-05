Incidente stradale sull'A1: code di 8 chilometri verso Napoli

Intorno alle ore 10:30 sulla A1 Milano – Napoli nel tratto compreso tra Caianello e Capua in direzione Napoli, è avvenuto un incidente all’altezza del km 714,2 che ha visto coinvolto un veicolo leggero.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su una corsia e si registrano 8 km di coda in aumento in direzione Napoli.