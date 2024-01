L'auto si ribalta in autostrada, grave incidente per Ciro Villano: "Ho un busto di metallo, ma sono un miracolato"

Fa ancora fatica a parlare Ciro Villano, dopo l'incidente stradale che l'ha visto coinvolto il 16 dicembre sulla Napoli-Salerno. L'artista napoletano racconta a NapoliToday quei momenti drammatici che per fortuna non hanno avuto un esito maggiormente nefasto: "Alle 18.30 di martedì scorso percorrevo la barriera autostradale Napoli/Salerno. Mentre mi accingevo a prendere il telepass, stranamente non nel suo solito posto, per una distrazione tocco l'auto che mi precedeva. La mia piccola vettura al solo contatto si ribalta", ci spiega l'attore. "Se avessi usato l'altra auto, molto più lunga, forse non mi sarei fatto nulla. Comunque quello che ci tengo a evidenziare è il lato positivo di questa storia, ossia tutti coloro che mi hanno visto e aiutato. Hanno chiamato i soccorsi e sono arrivati in fretta. Mi hanno trattato con grande gentilezza e mi hanno rassicurato. Dalla infermiera dell'ambulanza ai lavoratori del pronto soccorso dell'ospedale del Mare. Voglio ringraziare tutti".

Le conseguenze dell'incidente

La prognosi dell'incidente stradale è di 60 giorni, frutto di due vertebre fratturate e di un forte trauma cranico subito. "Il disagio e il dolore sono notevoli, soprattutto in vista di un impegno di lavoro in tv che sta per iniziare, e di tutte le scadenze lavorative e teatrali che dovrò rinviare, ma mi rendo conto di essere un miracolato. Tra l'altro ho in programma delle puntate per una importante piattaforma, ma non dico nulla per scaramanzia, perché spero di non dover subire interventi chirurgici, altrimenti salta tutto", prosegue.

Ciro Villano dovrebbe andare in onda nei prossimi giorni con "Macché domenica" un varietà domenicale di 4 ore di diretta che andrà su canale 8, condotto dall'artista, da Emanuela Titocchia, Borrelli, Crea, Marco Zurzolo, Valentina Stella, Mr hyde. E in teatro è atteso in Marzo Stories con Sal Da Vinci al teatro Augusteo 'dove ho fondato coi proprietari la prima accademia di commedia musicale italiana e Napoletana... Ma temo che salterò delle lezioni. Non posso insegnare col busto di metallo', conclude amaramente.