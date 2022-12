Tragedia sulla Circumvallazione: motociclista si schianta contro il guardrail e muore

Incidente mortale sulla Circumvallazione esterna di Napoli. La vittima, della quale non sono al momento note le generalità era un motociclista di 53 anni.

La scorsa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria sono intervenuti lungo la l'arteria stradale, nel territorio del quartiere napoletano di San Pietro a Patierno, per un incidente avvenuto in direzione Casoria.

Per cause in corso di accertamento un 53enne avrebbe perso il controllo del suo motociclo impattando violentemente contro il guardrail. Soccorso dal 118 è stato portato all’ospedale Cardarelli dove è morto per le lesioni riportate.