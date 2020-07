Incidente stradale sulla circumvallazione esterna: "Poteva essere una tragedia"

Nella serata dello scorso 25 luglio è avvenuto un incidente stradale sulla circumvallazione esterna di Casoria. Un’auto, con bordo un ragazzo e la propria fidanzata, è andata ad impattare contro una barriera jersey.

“Non sono il primo che ci si schianta contro e se non vediamo di fare qualcosa non sarò neanche l'ultimo. Tengo a precisare che viaggiavo a 80km/h e che sono riuscito a non prenderlo in pieno all'ultimo momento, altrimenti ci sarebbe andata molto peggio. Ora ho subito 2000 euro di danni alla vettura e non ho più un mezzo con cui andare a lavoro”, ha raccontato il ragazzo vittima dell’incidente al Consigliere Regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Quella barriera si trova messa in quel malo modo a causa di incidente avvenuto tempo fa, ne era stata chiesta la messa in sicurezza ma evidentemente non è stato fatto. Siamo molto dispiaciuti per il ragazzo e la sua fidanzata e allo stesso tempo sollevati dal fatto che non gli sia captato qualcosa di veramente grave, poteva accadere una tragedia, in ogni caso può intentare causa al Comune e chiedere un risarcimento. Per evitare ulteriori incidenti, anche più gravi, chiediamo l’immediata messa in sicurezza dell’area e l’installazione di una segnaletica che possa avvertire gli automobilisti del pericolo, abbiamo avvertito la Polizia Municipale sulla questione”, hanno dichiarato il Consigliere Borrelli e Salvatore Iavarone, coordinatore di Europa Verde per l'area nord di Napoli.