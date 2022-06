Auto contro un ponteggio, chiuso Corso Umberto: traffico in tilt

Corso Umberto è stato chiuso per un incidente. Questa mattina, per cause ancora in via di accertamento, un'auto avrebbe impattato violentemente contro uno dei ponteggi della nota arteria cittadina. SEmbrerebbe che l'auto procedesse ad alta velocità, ma al momento non si sa molto sulla dinamica dell'incidente.

L'impatto - che non avrebbe causato feriti - è stato però violentissimo, tanto da richiedere la chiusura dell'intero tratto per i rilievi del caso. La chiusura di Corso Umberto - una delle strade più trafficate della città - sta determinando disagi alla viabilità.