Incidente per l'influencer Chiara Nasti: corsa in ospedale

Un incidente auto ha visto protagonista Chiara Nasti. L'influencer napoletana attualmente incinta ha raccontato l'episodio sul suo profilo Instagram. Compagna del calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, ha parlato con i suoi follower della necessità di indossare la cintura e di come regolarsi nel momento in cui si è in attesa di un bambino. La Nasti ha dichiarato di indossarla sempre ma di non averlo fatto in occasione dell'incidente e di essere finita per questo in ospedale. Per fortuna, per l'influencer l'incidente non è finito in maniera grave ma ci ha tenuto a parlare dell'importanza dell'utilizzo della cintura.

Ha chiesto poi agli esperti di spiegare alle donne incinte che non esiste alcun problema quando si è in attesa. “I professionisti devono informare le donne che in gravidanza l'uso della cintura di sicurezza non presenta dei rischi e risulta efficace nel ridurre le conseguenze di un incidente. I professionisti devono anche informare le donne del corretto uso della cintura di sicurezza” ha dichiarato l'influencer.