Incidente stradale, muore il 16enne Catello Longobardi

E' Catello Longobardi, 16enne di Castellammare di Stabia, la vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla statale agerolina all'altezza di Gragnano. La giovane vittima era in scooter quando per cause ancora da accertare si è scontrato con un'auto che procedeva nella corsia opposta.

L'impatto è stato violento, il 16enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Vano il trasporto all'ospedale San Leonardo di Castellammare dove è deceduto poco dopo il suo arrivo.

"Il sindaco e l'amministrazione comunale si uniscono all'immenso dolore dei genitori e della famiglia del giovanissimo Catello che ha perso la vita", scrive Nello D'Auria, sindaco di Gragnano.