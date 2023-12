Carambola impazzita, tre auto coinvolte in un incidente stradale

Una Smart ha impattato per motivi da accertare tre automobili parcheggiate in via Mascagni a Giugliano in Campania. La carambola impazzita ha avuto ripercussioni su tutte le vetture coinvolte nell'incidente stradale. Non si registrano feriti.

Sul posto la polizia municipale che ha effettuato i rilievi e sentito i testimoni, per stabilire le responsabilità del sinistro che poteva avere conseguenze ben peggiori.