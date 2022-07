Camioncino resta incastrato sulle mura di un edificio/FOTO

Incidente stradale a Capri con un camioncino che è rimasto incastrato sulle mura di una strada.

A segnalare l'accaduto è Marco Sansone di Anm: "E' successo roprio lungo la strada in cui un anno fa perse la vita Emanuele Melillo, c'è stato un altro incidente. Mentre le dinamiche sono ancora tutte da accettare, e mentre pare che stavolta per fortuna non ci siano feriti gravi, noi continuiamo a denunciare le criticità di viabilità in quella tratta, sottolineando che, molto probabilmente, se stavolta si è evitato il peggio è anche grazie alla presenza delle protezioni di cemento, ancora lì in sostituzione della ringhiera di protezione che un anno fa non diete scampo ad Emanuele. Ricordiamo che il 22 luglio prossimo, in occasione dell'annivarsario dell'omicidio di Emanuele, per cui allo stato ci sono 7 indagati, saremo in presidio a Capri, sul luogo dell'incidente, per continuare a chiedere verità e giustizia per Emanuele".