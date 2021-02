In coma da Capodanno per un incidente stradale, portava il figlioletto in ospedale: arriva la buona notizia

Era stato suo protagonista suo malgrado di un tragico incidente stradale a Capodanno, ma dopo tanta apprensione finalmente arriva una buona notizia per Angelo Marrone. A comunicarla attraverso i social i suoi familiari: "Angelo è uscito dal coma".

Il 31enne si era scontrato con alcune auto a Chiaiano, in via Santa Maria a Cubito, mentre cercava di raggiungere l'ospedale, il suo figlioletto non stava bene (vittima di un incidente domestico). Il ricovero al Cardarelli in condizioni disperate e finalmente la conferma di quanto vociferato già due settimane fa, Angelo sta finalmente meglio.