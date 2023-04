Camion travolge le auto in sosta e un palo della luce|VIDEO

Paura all'Arenella nei pressi di piazza Medaglie d'oro, precisamente in via Solario, per un camion che si è schiantato ai margini della carreggiata. Ha travolto un palo della luce e le auto parcheggiate, provocando ingenti danni, probabilmente a causa di un malfunzionamento dei freni.

Il consigliere Municipale ed ex assessore del Comune di Napoli Rino Nasti ha ripreso l'accaduto in un video ed in alcuni scatti che stanno facendo il giro dei social: "Una strage sfiorata, solo danni a cose ed auto. Un camion in avaria, sul quale è importante che le indagini in corso verifichino se i sistemi di emergenza in dotazione al veicolo fossero stati regolarmente revisionati", spiega a NapoliToday Nasti.