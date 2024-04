Camion delle carni si ribalta dopo il tunnel, un ferito grave

Un camion che trasportava carne si è ribaltato in via Fasano a Pozzuoli, poco dopo l'uscita dal tunnel.

Ferito in maniera grave l'autista, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria delle Grazie. Le sue condizioni destano preoccupazione nel personale sanitario.

Rilievi in corso per stabilire le cause dell'incidente stradale e le eventuali responsabilità.