Cade nel vuoto da un muretto del corso Vittorio Emanuele: salvo per "miracolo"

Il ragazzo aveva il motorino, parcheggiato sul marciapiedi, all'inizio di corso Vittorio Emanuele (lato Mergellina), subito dopo la curva di via Pontano. Indossava il casco. Forse si è sporto, forse si è seduto sul muretto, fatto sta che è caduto di sotto. Sicuramente il casco lo ha protetto. Ha riportato la rottura di un incisivo e un politrauma.

Sul posto sono accorsi i genitori e diverse persone. Gli operatori del 118 hanno rimosso il casco e stabilizzato il giovane - comunque vigile e in grado di muovere braccia e gamba, sia pure visibilmente dolorante e provato - per trasportarlo in ospedale, in codice rosso. Si temono fratture e possibili lesioni agli organi interni. Per un po' si è bloccato il traffico da via crispi a salire al corso Vittorio Emanuele ridosso del muretto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incidente ha richiamato in modo drammatico quello accaduto a via Aniello Falcone circa un anno fa e costato la vita a Guglielmo Celestino, 19 anni, morto dopo una caduta accidentale di circa 5 metri.