Incidente stradale sul Vesuvio, bus finisce nella scarpata davanti agli occhi dei turisti

Paura sul Vesuvio per un bus finito in una scarpata. Sul mezzo Eav c'era a bordo solo l'autista, visto che i turisti erano appena scesi per l'escursione turistica sul cono del vulcano.

L'autista, rimasto illeso, ha cercato di riprendere il controllo del bus che è però finito nella scarpata dopo aver sfondato il guardrail.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia.