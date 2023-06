Bus si ribalta in autostrada, muore un uomo e si aggrava il bilancio dei feriti (23)

Dalle 4.30 del mattino quattro squadre di vigili del fuoco sono intervenute sull’autostrada A16, al Km 150, per un incidente stradale: coinvolti un pullman della Flixbus, con 38 passeggeri, e 5 auto. Rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Sono 23, complessivamente, i feriti.

"Sicuramente, la prima immagine che c'è venuta in mente, è stata la tragedia dell'Acqualonga, spiega ad AvellinoToday il comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino, l'ing. Mario Bellizzi. “Abbiamo ricevuto la chiamata di soccorso intorno alle 4 di questa mattina. Fortunatamente, a causa delle precarie condizioni meteorologiche, avevamo raddoppiato la presenza delle squadre sul territorio. Sul posto sono sopraggiunte le squadre di Bisaccia, Grottaminarda e anche Avellino. Abbiamo provveduto a recuperare i feriti e anche il pullman”. Il comandante ha delineato l’attuale situazione dei feriti: “Sul posto sono stati individuati 13 feriti di cui uno grave. Successivamente, delle 27 persone che sono state accompagnate presso il centro di accoglienza di Grottaminarda, è stato disposto il ricovero di 10 unità. Complessivamente, quindi, 23 feriti di cui uno grave ricoverato a Benevento”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vittima e i feriti napoletani

La vittima dell’incidente è un extracomunitario che si trovava alla guida di una delle auto coinvolte e che, a causa dell’impatto, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Per chiarire meglio la dinamica del sinistro, Giuseppe Della Porta di Autostrade, Responsabile Esercizio Direzione VI Tronco di Cassino, ha chiarito: “La dinamica è ancora al vaglio della Polizia stradale della sottosezione di Grottaminarda. Non c’è ancora la totale chiarezza ma possiamo affermare che c’è stato un primo incidente che ha visto il coinvolgimento di cinque vetture. Successivamente, è sopraggiunto il pullman che transitava in carreggiata Ovest, in direzione Napoli, che si è trovato davanti questi veicoli incidentati e, l’impatto, ha provocato la caduta nella scarpata sul margine destro. I mezzi sono stati tutti recuperati e portati via. Autostrade è intervenuto con il personale di viabilità e manutenzione per mettere in sicurezza il traffico veicolare che, adesso, è tornato alla normalità”.

Tra i feriti anche due persone di San Giovanni a Teduccio che viaggiavano in un'auto coinvolta nel grave sinistro stradale.