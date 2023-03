Bus frena bruscamente a causa di un motorino, passeggero cade e finisce in ospedale

Momenti di paura stamane a Torre del Greco, dove in un bus di linea un passeggero si è fatto male a causa di una brusca frenata del mezzo.

Il conducente del bus di linea, per evitare un motorino che a suo dire avrebbe effettuato una manovra azzardata dopo un sorpasso contromano, è stato costretto a bloccare repentinamente la corsa del pullman. Una frenata che ha provocato la caduta di un anziano a bordo, finito rovinosamente a terra. L'autista ha quindi arrestato la corsa - il mezzo si trovava nella centrale zona di via Marconi - mentre il centauro ha fatto perdere le sue tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale comando di polizia municipale, che hanno ascoltato il conducente per provare a ricostruire l'accaduto e assistito l'uomo ferito in attesa dei soccorsi, poi giunti. L'anziano è stato condotto in ospedale.