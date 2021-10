Auto si schianta contro un palo dell'illuminazione pubblica: paura per una donna incinta

Incidente stradale a Sorrento via degli Aranci poco prima dell'alba. Una Bmw si è schiantata contro un palo della illuminazione pubblica (distrutto) nei pressi di un noto hotel della costiera., travolgendo anche degli scooter in sosta.

La vettura ha rischiato di travolgere anche dei passanti presenti in quel momento sul luogo dello schianto.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti. Il giovane alla guida della berlina non ha riportato particolari ferite. E' stata invece portata in ospedale una delle passanti (incinta) per accertamenti.