Bimba cade dallo scooter e muore, il dolore degli zii: "Sei un angioletto. Sarai sempre con noi"

Lutto a Gragnano dove l'intera comunità è ancora sconvolta per la tragica scomparsa della piccola Serena Bove. Serena, 8 anni, giovedì sera è rimasta coinvolta in un incidente stradale. La piccola - per cause da accertare - è caduta da uno scooter, alla cui guida ci sarebbe stato un adulto. Trasportata in gravissime condizioni all'ospedale "Santobono" di Napoli, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico durato l'intera la notte, la piccola è deceduta ieri mattina per le gravi ferite riportate. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta: le indagini sono affidate alla Polizia Locale di Gragnano.

Secondo una prima ricostruzione, Seerena sarebbe caduta da uno scooter mentre percorreva via Pasquale Nastro intorno alle 20.30 del 6 luglio. Nell'impatto avrebbe battuto violentemente la testa, riportando un gravissimo trauma cranico. Soccorsa immediatamente, era stata trasportata al "San Leonardo" di Castellammare di Stabia e poi presso il nosocomio partenopeo dove le sue condizioni sono apparse subito disperate. I medici l'hanno sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, ma purtroppo tutti i tentativi dei medici sono stati vani.

"Ora sei un angioletto"

La tragica notizia ha subito fatto il giro dell'intera provincia e del web e sono ore che anche sui social vengono pubblicati messaggi per la piccola Serena. Tra questi anche quello degli zii Giuseppe e Nunzia. "Avevi solo 8 anni,avevi tanta voglia di vivere e stamattina ci hai lasciati lasciando un vuoto immenso,un dolore indescrivibile!Di te ci lasci il ricordo del tuo dolce,tenero e innocente sorriso ke nn dimenticheremo mai!Eri una dolce bambina sempre allegra,giocherellona e ci donavi tanta gioia ogni volta ke ti vedevamo.

Ti avremo sempre qui nei nostri!Adesso sei diventata un angioletto e ti sentiremo sempre vicina...xke tu sarai sempre qui con noi!RIP PICCOLA Serena gli zii ti adorano e ti ameranno x sempre!veglia sui tuoi genitori ke andandotene hai spezzato i loro cuori e le loro vite!Sentite condoglianze a tutta la famiglia Bove Spano".

Un messaggio è stato pubblicato anche dal sindaco di Gragnano Nello D'Auria. "Ci sono giorni in cui il dolore è così forte che le parole non hanno più voce. Oggi la nostra comunità è segnata da una tragedia troppo grande. L’intera città e l’amministrazione comunale si stringono al dolore della famiglia. Ciao, piccola Serena".

La nota del Santobono

"La bimba deceduta a seguito di un incidente stradale a Gragnano, in provincia di Napoli, è stata trasferita al Santobono dall’Ospedale di Castellammare di Stabia ed è arrivata presso il nosocomio partenopeo in condizioni disperate per un gravissimo trauma cranico. La piccola è stata sottoposta a un intervento neurochirurgico di decompressione cranica, ma purtroppo è deceduta a causa della gravità del trauma riportato", precisa in una nota il Santobono.