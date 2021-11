Tragico incidente stradale: bimbo di un anno in rianimazione

Un impatto tra due auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato un bambino di solo un anno che è ricoverato in rianimazione. È successo stanotte a Torre del Greco dove si è verificato un grave incidente stradale la cui dinamica è ancora in corso di accertamento. Una manovra azzardata potrebbe essere alla base dell'impatto che ha coinvolto le due vetture e il motociclo.

Il bambino era a bordo di una delle due auto che si sono scontrate e ha riportate ferite che hanno reso necessario il ricovero all'interno del reparto di rianimazione pediatrica del Santobono di Napoli. Il piccolo è arrivato nel nosocomio in codice rosso. Al momento non si hanno altre informazioni sulle sue condizioni di salute. L'incidente è avvenuto lungo via Nazionale all'altezza del distributore della Esso nella città corallina. Toccherà agli agenti di polizia del commissariato locale stabilire l'esatta dinamica del sinistro.