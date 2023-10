A tutta velocità per le strade del centro: investito un bambino

Paura a Sant'Antimo dove, ieri sera, un bambino è stato investito. L'episodio è avvenuto in via Giuseppe Di Vittorio, nei pressi di un noto supermercato. Il bambino era in bici quando, per cause da accertare, è stato travolto da un'auto in corsa.

Immediati i soccorsi per il piccolo che è stato trasportato in ospedale per diverse ferite. Le sue condizioni, tuttavia, non sono gravi. L'episodio ha subito fatto il giro dei social e i cittadini hanno, ancora una volta, denunciato "l'alta velocità" di auto e moto in alcune zone.