Dramma a Fuorigrotta: bambino morto dopo essere stato travolto da un'auto

Dramma a Fuorigrotta dove intorno alle 12 un bambino di tre anni è stato travolto da un'auto e ucciso: La tragedia è stata registrata nei pressi del mercatino di Cavalleggeri. Il bambino era in compagnia della madre quando è stato travolto.

Madre e figlio sono stati subito soccorsi e trasportati al vicino ospedale San Paolo, ma per il piccolo già non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli uominin della Municipale - per i rilievi del caso - e due squadre del 118. Si indaga sull'esatta dinamica dell'incidente. Il conducente dell'auto si è subito fermato dopo l'impatto e ora resta a disposizione degli investigatori.