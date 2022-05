Travolta da una moto mentre attraversa con la madre: bimba di 6 anni con milza e rene lesionati

Restano critiche, anche se non è in pericolo di vita, le condizioni della bimba di 6 anni che giovedì è stata travolta mentre attraversava la strada. La piccola era mano nella mano con la madre quando, nell'attraversare, è stata investita da una moto che procedeva ad alta velocità. Il fatto è avvenuto verso le 11 in via Nuovo Tempio nel quartiere di San Pietro a Patierno. Adf avere la peggio è stata proprio la bambina che, dopo l'impatto, ha fatto un volo di diversi metri. Illesa, invece, la madre; mentre in ospedale è finito anche il 17enne alla guida della moto.

La bambina venne subito soccorsa. Sul postointervennero gli uominin del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. La piccola venne trasportata in codice rosso al Santobono di Napoli dove è stata ricoverata - come apprende NapoliToday - per un femore rotto e per la lesione ad un rene e alla milza. La piccola ha dovuto subire anche delle trasfusioni per un'emorragia interna causatra dal violento impatto. Intanto, l'intero quartiere si stringe nella preghiera per la bambina anche se non manca la rabbia. Da tempo, infatti, i residenti chiedono azioni mirate per una delle strade più pericolose della zone, spesso trasformata in una vera e propria pista da corsa.