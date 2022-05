Paura all'uscita di scuola: bambina investita, corsa in ospedale

Paura a San Pietro a Patierno dove una bambina è stata investita. La piccola era con la madre in via Nuovo Tempio quando è stata travolta - secondo alcuni testimoni - da uno scooter. Subito sono scattati i soccorsi con la bambina che è stata trasportata in ospedale. Purtroppo, per lei, è stato necessario un intervento chirurgico per la rottura del femore. In ospedale sarebbe finito anche il centauro, ma senza conseguenze particolari. Illesa, invece, la madre della piccola.

Intanto, scoppia la rabbia dei residenti sui social. Via Nuovo Tempio, purtroppo, è tristemente ricordata anche per altri incidenti, a volte gravi. La strada, tra le principali del quartiere, viene "trasformata" spesso in una pista ad alta velocità. Negli anni si sono susseguiti con insistenza gli appelli alle autorità chiamate a dare un forte segnale nel prevenire episodi del genere.