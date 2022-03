Bambina travolta da un'auto in un vicolo nel cuore di Napoli: denunciato un uomo

Le immagini dell'incidente avevano fatto il giro dei social e del web negli ultimi giorni. Un'auto, a forte velocità, travolge una bambina in un vicolo nel cuore di Napoli, in via Santa Maria Antesaecula al rione Sanità. Il fatto era accaduto il 2 marzo scorso.

La ragazzina, 11 anni, da poco uscita da scuola, a malapena si regge in piedi e viene soccorsa dai passanti e dalle persone presenti sul posto. Nell'impatto resta ferita anche un'altra ragazza, con una prognosi di 10 giorni.

I carabinieri, in prima linea nel monitoraggio dei social network, acquisiscono i video e indagano sulla vicenda. I militari individuano il responsabile e rintracciano la vittima. La bambina è stata refertata con 15 giorni di prognosi dai medici dell’ospedale Santobono Pausillipon per “diversi traumi e una tumefazione all’occhio sinistro”. La madre della bambina questa mattina è stata invitata dai carabinieri a denunciare.

Un 30enne incensurato di Portici è stato denunciato a piede libero. Risponderà del reato di lesioni colpose, con l’aggravante di aver compiuto il reato in danno di minori in prossimità di istituti scolastici.

IL VIDEO DELL'INCIDENTE