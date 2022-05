Terrore in Autostrada: autotreno in fiamme sotto la galleria

Traffico in tilt in entrambi i sensi di marcia

Sulla A16 Napoli - Canosa è chiuso il tratto tra Benevento e Avellino est in entrambe le direzioni a causa di un di un camion che si è incendiato all'altezza del km 60+500 all'interno della galleria Montemiletto. In direzione di Napoli il traffico è bloccato. A riportare la notizia è AvellinoToday.

Le indicazioni sul traffico

Dopo l'uscita obbligatoria di Benevento, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie in direzione Avellino con rientro sulla A16 alla stazione di Avellino est. A chi viaggia verso Roma dopo l'uscita obbligatoria di Benevento, dove si sono formati 2 km di coda, si consiglia di percorrere la SS372 Telesina, in direzione della A1 Milano-Napoli con rientro a Caianello.

Mezzi di soccorso sono sul posto

Percorso inverso a chi viaggia in direzione di Canosa. Tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Non ci sono state vittime nell'incendio, l'autista del mezzo è riuscito a mettersi in salvo in tempo.