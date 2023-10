Incidente paralizza un tratto della A1: oltre due chilometri di coda

Traffico paralizzato sulla A1 all'altezza di Acerra in direzione dello svincolo per la A16 Napoli-Canosa. Sono circa due i chilometri di coda causati da un incidente del quale, al momento, non si conoscono i particolari.

Il sinistro che creando non pochi disagi agli automobilisti è stato annunciato anche da Autostrade per l'Italia. "Coda di 2 km tra Nodo A1/Acerra-Afragola e Bivio A1/A16 Napoli-Canosa per incidente", si legge sul sito.

Tante le segnalazioni anche sui social, ma - come detto - al momento non si conoscono i dettagli del sinistro.