Incidente oggi di un bus in servizio sul Vesuvio. Al capolinea, secondo le prime ricostruzioni, il mezzo -senza passeggeri- avrebbe sfrenato.

L'autista perso il controllo forse per paura si è gettato fuori ed il bus è finito nella scarpata. Nessun ferito.

Si tratta di un bus nuovo ancora in garanzia. Una commissione d'inchiesta verificherà le cause dell'incidente. Lo fa sapere l'Eav in una nota.