Bus Anm fuori strada al Corso Malta: come stanno i feriti e il punto sulle indagini

Non ha ancora ripreso conoscenza e rimane sotto osservazione con una prognosi che resta riservata. Sono stazionarie le condizioni della 74enne ricoverata al Cardarelli dopo essere rimasta coinvolta nello schianto di un autobus di linea avvenuto ieri sera nella zona di Corso Malta.

L'anziana ha riportato vari traumi contusivi, il più importante dei quali al cranio. Pare che fosse una passeggera del mezzo – un bus della linea 130 – e che sia stata sbalzata fuori dal veicolo dopo lo schianto.

Non preoccupano invece le condizioni dell’autista, l’altro ferito, che pur avendo riportato traumi multipli non ha mai perso conoscenza.

Le indagini

È la polizia municipale che sta indagando sulla vicenda. L’autobus di Anm aveva alla guida un conducente di comprovata esperienza il quale, ascoltato dagli agenti, è stato sottoposto alle prove alcolemiche e tossicologiche. Si tratta di un atto dovuto in situazioni di questo tipo.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto ieri sera intorno alle 19.30, sono intervenute due pattuglie della municipale. Gli agenti pare abbiano faticato a raccogliere testimonianze, con automobilisti e pedoni particolarmente reticenti a collaborare con le indagini. Notevole anche l'ingorgo che si è creato sul posto, lungo un'arteria già solitamente molto trafficata.

I commenti

“Si stanno approfondendo le cause dell’incidente. Al momento si è certi che il bus era in servizio dal mattino e che l'autista è un conducente di Anm con una lunga esperienza di guida alle spalle”, è quanto riferito da Anm. Così invece Adolfo Vallini dell’esecutivo provinciale del sindacato Usb: “Come Usb esprimiamo solidarietà e vicinanza al collega ed alle persone rimaste coinvolte in questi grave incidente stradale, di cui non si conoscono ancora bene le cause".