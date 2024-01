Incidente al Corso Malta, autobus Anm finisce fuori strada: ci sono dei feriti | VIDEO e FOTO

Un grave incidente stradale si è verificato al corso Malta nel tardo pomeriggio di martedì. Un autobus dell'Anm, in servizio sulla linea 130, è finito fuori strada.

Intorno alle ore 19 il mezzo in servizio sulla linea 130 è uscito dalla corsia stradale e ha investito dei dissuasori all’altezza del corso Malta in direzione del Centro Direzionale. Sono rimasti feriti oltre all'autista una passeggera che era presente sull’autobus. Al momento sia la passeggera che l’autista sono stati ricoverati per accertamenti.

"Si stanno approfondendo le cause dell’incidente. Al momento si è certi che il bus era in servizio dal mattino e che l'autista è un conducente di Anm con una lunga esperienza di guida alle spalle", riferisce l'Anm in una nota.

Sul posto è giunta la polizia locale, i carabinieri, diverse ambulanze del 118, i militari dell'Esercito strade sicure e l'Associazione Nazionale Soccorritori. La rampa in discesa da Corso Malta è stata momentaneamente chiusa alla viabilità.

La nota dell'Usb

"Come USB - afferma Adolfo Vallini dell'esecutivo provinciale di Napoli dell'Unione Sindacale di Base - esprimiamo solidarietà e vicinanza al collega ed alle persone rimaste coinvolte in questi grave incidente stradale, di cui non si conoscono ancora bene le cause".

(video Massimo Romano/NapoliToday)