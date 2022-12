Incidente stradale ieri nel parcheggio del Parco Commerciale Grande Sud, ex Auchan a Giugliano. Un'automobile, con a bordo un giovane, si è ribaltata. Il conducente della Yaris è rimasto ferito.

Sul posto 118 e Municipale di Giugliano. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso San Giuliano di Giugliano per accertamenti. Rilievi per stabilire le cause del sinistro stradale. Non sono coinvolte altre vetture.